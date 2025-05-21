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Осадки и резкое понижение температуры пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Опубликовано:

Дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 22-24 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации специалистов метеослужбы, циклон, и связанные с ним фронтальные разделы еще будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха.

Но с 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон.

С его приходом дожди еще сохранятся, но антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха.

Особенно это почувствуют жители северных регионов - в ночные часы столбики термометров опустятся до +3...+8 градусов, а в дневные до +10...+15.

Стоит отметить, что на сегодня в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Это связано с осадками, грозами и усилением ветра.

Несмотря на это в мегаполисах Казахстана сохраняется жаркая погода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247261-osadki-i-rezkoe-ponizhenie-temperatury-poobeshchali-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/