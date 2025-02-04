Жители аварийного дома в Атырау просят власти скорее переселить их в новые дома

Жители аварийного дома в Атырау живут, по их словам, в ужасных условиях - из-за влажности прогнили стены и потолки, а полы ходят ходуном. Жильцы просят переселить их в новые дома, сообщает "Евразия".

Жители аварийного дома в Атырау рассказали редакции телеканала, что фундамент их многоэтажки просел и теперь войти туда можно только прогнувшись. Во многих квартирах из-за повышенной влажности на стенах и потолках появилась плесень.

В таких условиях в одной из пятиэтажек Атырау люди живут уже много лет.

"Наше главное требование - скорее переселить нас в новый дом. У нас дети, пожилые люди. Отопление есть, но какой от этого толк, если все продувает", - рассказывает женщина, проживающая в этом доме.

"Во всех квартирах на пятом этаже протекает крыша. Никто ее не ремонтировал. Мы не согласны ни на какой ремонт, ни на какую модернизацию этого прогнившего дома. Нам нужно новое жилье", - отмечают другой житель аварийного дома.

Местные власти заверяют, что о проблеме знают, но из-за того, что в доме проживает около сотни жильцов - стоит вопрос с приобретением новых квартир.

Отмечается, что по плану дом должны снести до конца 2026 года. Однако вопросы, простоит ли ветхая многоэтажка до этого времени и куда денут ее жильцов, пока остаются открытыми.

В прошлом году мы уже писали, что жители Атырау вынуждены жить в аварийном доме. Люди боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что пока не могут им помочь.

Также жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. В акимате отреагировали на жалобы.

Ранее мы рассказывали, что жители нового ЖК в Шымкенте опасаются за состояние домов. Они рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился. Застройщик с выводами жильцов не согласен, но советует как можно скорее найти обслуживающую компанию, которая бы занялась подвалом и трубами. В остальном, по мнению представителя компании, все по плану: дом просто дает осадку.

В январе в Туркестанской области несколько семей экстренно эвакуировали из двухэтажного дома - здание, построенное год назад, начало разваливаться.