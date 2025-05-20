Введут ли в школах Казахстана уроки сексуального воспитания, ответили в Минпросвещения

На брифинге в правительстве в связи с недавним делом о подозрении в совращении несовершеннолетней учителем музыки журналисты подняли тему уроков сексуального воспитания, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили, не собираются ли в Казахстане вводить уроки сексуального воспитания для школьников, поскольку случаи совращения несовершеннолетнего происходит не в первый раз.

В Минпросвещения ответили, что решили учить не школьников, а родителей.

"Я думаю, что в первую очередь правильно будет повышать родительскую ответственность. Всегда и всю жизнь такие вещи в семье воспитывалась, поэтому мы специально открыли центры педагогической поддержки для родителей. Мною поручено, чтобы там максимально психологи обучали, как нужно просвещать детей.

Поэтому самые верные и эффективные решения - это когда родитель берет на себя ответственность и занимается. Всей ответственности, конечно, школа не избегает, но возложить все на школу только, я думаю, не совсем будет правильно", - ответил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.