Введут ли в школах Казахстана уроки сексуального воспитания, ответили в Минпросвещения
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На брифинге в правительстве в связи с недавним делом о подозрении в совращении несовершеннолетней учителем музыки журналисты подняли тему уроков сексуального воспитания, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты спросили, не собираются ли в Казахстане вводить уроки сексуального воспитания для школьников, поскольку случаи совращения несовершеннолетнего происходит не в первый раз.
В Минпросвещения ответили, что решили учить не школьников, а родителей.
"Я думаю, что в первую очередь правильно будет повышать родительскую ответственность. Всегда и всю жизнь такие вещи в семье воспитывалась, поэтому мы специально открыли центры педагогической поддержки для родителей. Мною поручено, чтобы там максимально психологи обучали, как нужно просвещать детей.
Поэтому самые верные и эффективные решения - это когда родитель берет на себя ответственность и занимается. Всей ответственности, конечно, школа не избегает, но возложить все на школу только, я думаю, не совсем будет правильно", - ответил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246844-vvedut-li-v-shkolah-kazahstana-uroki-seksualnogo-vospitaniya-otvetili-v-minprosveshcheniya/