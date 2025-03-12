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Введут ли в школах Казахстана уроки сексуального просвещения, ответил вице-министр

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Ученики в классе
Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

Вице-министр просвещения Едил Оспан в кулуарах сената высказался о возможности введения в школах страны отдельного предмета по сексуальному просвещению подростков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Именно по сексуальному просвещению в рамках учебной программы в школах предусмотрено изучение вопросов нравственного полового воспитания, а также репродуктивного здоровья и гигиены.

Мы просвещаем детей в рамках воспитательной работы также. У нас, вы знаете, во всех школах единая воспитательная программа, и в рамках нее тоже дети, подростки получают нравственное половое воспитание.

Но при этом мы считаем, что именно сексуальным просвещением должны заниматься специалисты. Эти специалисты у нас имеются в центрах молодежного здоровья. Мы предлагаем им посещать школы и проводить работу с подростками", - сказал Едил Оспан.

В целом, по его словам, в школах детям дается информация общего характера.

"Прям подробностей полового воспитания нет. Мы ориентируемся на специалистов, которые должны это рассказывать детям", - добавил он.

Между тем, сенатор Айнур Аргынбекова считает, что необходимо внедрять в общеобразовательных школах и колледжах уроки по репродуктивному здоровью подростков.

"В нашей образовательной программе таких предметов нет. Ранее существовал курс валеологии, но он был факультативным - его можно было выбрать, а можно было и не изучать. При этом сами преподаватели зачастую не понимали, какие темы следует освещать в рамках этого курса.

Поэтому необходимо четкое понимание того, какую информацию мы должны донести до детей, как правильно ее преподнести с учетом возрастных и психологических особенностей.

Причем речь идет не только о девочках - мы должны говорить и о мальчиках. Репродуктивное здоровье касается всех, и его изучение должно соответствовать реалиям современного мира", - сказала она.

По ее словам, репродуктивное здоровье - это не только беременность и роды, но и будущее.

"Оно напрямую влияет на демографию и уровень рождаемости тех, кто сейчас находится в подростковом возрасте, в ближайшие 10-15 лет", - пояснила сенатор.

Отметим, проводить уроки полового просвещения с начальных классов в Казахстане предложили еще в 2020 году. Причиной стали не самые утешительные статданные по поводу абортов в стране.

Тогда же в Казнете появились рассылки о том, что в школьную программу якобы вводят новый предмет "Репродуктивное здоровье". В Министерстве образования и науки опровергли слухи о внедрении такого предмета.

На следующий год после тех событий глава Минобразования отказался отвечать на вопрос о том, нужно ли в школах страны вводить уроки сексуального просвещения детей.

В 2022 году вновь распространилась информация о том, что в казахстанских школах якобы собираются проводить уроки по "развитию ЛГБТ" и раннему сексуальному просвещению для детей. В пресс-службе МОН РК сообщили, что это фейк.

Добавим, мы также писали о том, как и когда правильно говорить с ребенком о сексе. Советы психолога Анастасии Гольдак и профильных специалистов, как это делать правильно, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227440-vvedut-li-v-shkolah-kazahstana-uroki-seksualnogo-prosveshcheniya-otvetil-vice-ministr/