"Никогда не работал в школе": о подозреваемом в изнасиловании учителе высказались в Минпросвещения

На брифинге в правительстве глава Минпросвещения высказался о мужчине, которого подозревают в изнасиловании школьницы, тогда его застали с девочкой в гостинице, передает корреспондент NUR.KZ.

"Данная ситуация вопиющая и недопустимая, мы срочно среагировали. Вы знаете, у нас есть алгоритм по любому случаю касаемо защиты прав детей, безопасности детей. Работает Комитет по охране прав детей.

Я хочу обратить внимание на то, что, как выяснилось, это не Алматы, а Алматинская область, и человека, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Но это никак не снижает ответственности, и данная ситуация должна получить соответствующую оценку - идет расследование. Я думаю, что соответствующие меры будут приняты по данной ситуации", - прокомментировал глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.

Стоит отметить, что в полиции изначально сообщили о том, что мужчину задержали в поселке Отеген-Батыр Алматинской области. Тогда полиция ворвалась в местную гостиницу около 3 часов ночи.

По официальной информации, прямо в номере были задержаны двое постояльцев. Как позже выяснилось, это преподаватель музыки и 14-летняя школьница. Теперь педагога подозревают в совращении несовершеннолетней. Также выяснилось, что 33-летний мужчина преподает уроки домбры.

В октябре прошлого года в одной из столичных гимназий случился скандал: учителя обвинили в домогательствах к семикласснице. Информацию прокомментировали в полиции.

Ранее в Сети появилась информация о возможной интимной связи молодого педагога и ученика старших классов в Актюбинской области. Инцидент прокомментировали в ДП региона, сообщив, что по информации проводится проверка.

В прошлом году в Экибастузе случился скандал с домогательствами учителя физкультуры: сразу несколько школьниц заявили о подобных случаях. В отделе образования Экибастуза заявили, что как только узнали об этих фактах, сразу передали дело в полицию. Правоохранители начали расследование.

Также в ноябре прошлого года студентка столичного медвуза сообщила, что к ней приставал преподаватель. Позже ректор вуза сообщил о создании комиссии по этому поводу.