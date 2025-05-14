Застали в гостинице: учителя из Алматы подозревают в изнасиловании школьницы

Учителя музыки из Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы. Предполагаемый преступник преподавал уроки домбры, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала KTK, в поселке Отеген-Батыр в Алматинской области полиция ворвалась в местную гостиницу около 3 часов ночи. По официальной информации, прямо в номере задержаны двое постояльцев. Как позже выяснилось, это преподаватель музыки и 14-летняя школьница. Теперь педагога подозревают в совращении несовершеннолетней.

В администрации отеля рассказали свою версию произошедшего, якобы в 2 часа ночи в холл гостевого дома зашел мужчина, а за ним последовала девочка. Администратор уверяет, документов у школьницы не оказалось. Но она все равно заселила пару в номер.

"Девочка, конечно, не выглядит на 13 лет. Она выглядит на все 25. Она сказала, что у нее нет удостоверения. Когда они зашли в номер, полиция сразу же зашла следом. Оказалось, что они в номере вдвоем. Полиция схватила",- заявила владелица гостиницы Роза Нам.

Как выяснилось, 33-летний мужчина работает учителем в Алматы. Он преподает уроки домбры. О девочке известно немного, она тоже из Алматы. В администрации гостиницы уверяют, школьница якобы приехала добровольно, якобы она вела себя спокойно и не просила о помощи.

По информации телеканала, девочка ушла из дома три дня назад и мать обратилась в полицию. Учителя музыки задержали. Правоохранители начали уголовное дело по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

"Сотрудники полиции установили, задержали и доставили в районное подразделение подозреваемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам указанных работ будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Учителю музыки грозит до пяти лет тюрьмы с пожизненным правом занимать определенные должности. Правоохранителям предстоит выяснить, действительно педагог заставил девочку вступить с ним в интимную связь или школьница добровольно приехала с мужчиной в гостиницу.

Источник: KTK

В октябре прошлого года в одной из столичных гимназий случился скандал: учителя обвинили в домогательствах к семикласснице. Информацию прокомментировали в полиции.

Ранее в Сети появилась информация о возможной интимной связи молодого педагога и ученика старших классов в Актюбинской области. Инцидент прокомментировали в ДП региона, сообщив, что по информации проводится проверка.

В прошлом году в Экибастузе случился скандал с домогательствами учителя физкультуры: сразу несколько школьниц заявили о подобных случаях. В отделе образования Экибастуза заявили, что как только узнали об этих фактах, сразу передали дело в полицию. Правоохранители начали расследование.

Также в ноябре прошлого года студентка столичного медвуза сообщила, что к ней приставал преподаватель. Позже ректор вуза сообщил о создании комиссии по этому поводу.