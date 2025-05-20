Движение по одному из главных проспектов Алматы ограничат на несколько дней

В мегаполисе на несколько дней частично ограничат движение по проспекту Абая - на участке от улицы Алатау до Строительной, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает ведомство в Telegram-канале Almaty_joly, в связи с пробивкой проспекта Абая в Алматы временно ограничат движение на нескольких участках.

Так, в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, с 23:00 20 мая до 16:00 23 мая будет ограничено движение по проспекту Абая, от улицы Алатау до улицы Строительной. Объезд будет осуществляться по улице Алатау в южном и северном направлении.

"Кроме того, с 23:00 22 мая до 16:00 27 мая движение будет ограничено на перекрестке с улицей К.Медеубекова (Карьерная). Объезд данного участка будет осуществляться с южной стороны по улицам У. Караманова, Грушовой, Виноградова, и по улице Строительной в северном и южном направлениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что движение по пробивке проспекта Абая до границы города планируется открыть в текущем году.

На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров, общая протяженность пробивки составит 5,3 км.

В марте этого года аким Алматы Ерболт Досаев рассказал, когда в городе завершат пробивку улиц Абая, Жубанова и Толе би.

Сегодня стало известно, что в Алматы накажут подрядчика за нарушения, которые были совершены при прокладке сетей в микрорайоне Рахат-Мадениет.

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о планах и работах по арычным, инженерным сетям, а также ремонту дорог.

Также сообщалось, что в Алматы в этом году масштабно обновляют освещение - на улицах города уже появилось больше 12 тысяч новых фонарей и светильников.