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Когда в Алматы завершат пробивку улиц Абая, Жубанова и Толе би

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Ремонт дорог
Ремонт дорог. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда завершат пробивку улиц Абая, Жубанова и Толе би, а также проведут ремонт дорог в Наурызбайском районе, передает NUR.KZ.

Как отметил аким во время встречи с жителями Наурызбайского района, здесь активно ведутся работы по пробивке магистральных улиц.

"Продолжаются работы по пробивке 600 м проспекта Абая от улицы Строительная до улицы Алтын Орда. Процедуры выкупа 70 земельных участков завершены, до конца мая ожидаем полное завершение проекта.

Активно ведутся работы по выносу инженерных сетей и выкупу земельных участков на улицах Толе би и Жубанова. По пробивке улицы Толе би из 270 земельных участков - уже выкуплено 211, выкуп оставшихся участков и завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2025 года. На реализацию проекта выделено 19,2 млрд тенге", - сообщил аким.

Что касается улицы Жубанова, то там из 346 участков выкуплены 75, а по остальным завершаются оценочные работы. Строительство дороги в рамках пробивки улицы Жубанова, на которое предусмотрено 13,1 млрд тенге, планируется завершить в ноябре 2026 года.

"Важно отметить, что строительство дорог проводится по мере завершения процедур выкупа земельных участков", - рассказал Досаев.

Кроме того, ведется работа по развитию дорожной инфраструктуры района.

В 2024 году проведен средний ремонт 14,5 км дорог на 21 улице на общую сумму 1,1 млрд тенге, в 2025 году планируется выполнить средний ремонт еще 47 км дорог на 35 улицах, на эти цели предусмотрены 3,2 млрд тенге, добавил аким.

"Для повышения качества улично-дорожной сети в 2024 году в районе восстановлено 50 тыс. кв. м дорожного покрытия и построено 1,7 км арычных сетей. В текущем году в рамках выделенных 850 млн тенге планируется отремонтировать еще 45 тыс. кв. м дорожного полотна, обустроить 8,8 км тротуаров на 10 улицах и проложить порядка 5 км арычных сетей на 4 улицах.

Кроме того, в 2024 году построено 6 км новых дорог на 10 улицах в микрорайоне Акжар на 400 млн тенге", - рассакзал Ерболат Досаев.

Он добавил, что в мае 2025 года начнется строительство еще 20 км новых дорог в микрорайонах Акжар и Шугыла, где в прошлом году завершены работы по прокладке инженерных сетей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229605-kogda-v-almaty-zavershat-probivku-ulic-abaya-zhubanova-i-tole-bi/