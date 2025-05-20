Подрядчика намерен наказать акимат Алматы за просадку и провалы на дороге (фото)
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В Алматы накажут подрядчика за нарушения, которые были совершены при прокладке сетей в микрорайоне Рахат-Мадениет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Управление градостроительного контроля провело инспекцию объекта строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне. Подрядчиком там являлась организация ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007".
В ходе осмотра выявлены нарушения.
"В частности, отсутствие по ряду участков обратной засыпки. На отдельных участках засыпка проведена без послойной трамбовки и уплотнения, что привело к просадкам и провалам дорожного полотна.
Кроме того, на объекте установили отсутствие защитных ограждений, креплений и разработки откосов траншей, а также прочие отклонения от проекта", - сообщили в акимате города.
В акимате также отметили, что будет проведена внеплановая проверка, после которой будут прияты административные меры сразу по нескольким статьям КоАП РК в отношении подрядной организации.
Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о планах и работах по арычным, инженерным сетям, а также ремонту дорог.
Также сообщалось, что в Алматы в этом году масштабно обновляют освещение - на улицах города уже появилось больше 12 тысяч новых фонарей и светильников.
Кроме того, мы рассказывали, что из-за ухудшения погоды в мегаполисе, коммунальные службы города Алматы переведены в усиленный режим готовности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246745-podryadchika-nameren-nakazat-akimat-almaty-za-prosadku-i-provaly-na-doroge-foto/