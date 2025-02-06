Ремонт улицы, арычные и инженерные сети: о планах и работах рассказал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал о планах и работах по арычным, инженерным сетям, а также ремонту дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Глава мегаполиса сообщил, что в прошлом году проведен средний ремонт на 15 улицах района протяженностью 13,6 км, и в текущем году будет также отремонтировано 15 улиц протяженностью 11 км.

Кроме того, в рамках текущего ремонта акиматом района за 2024 год восстановлено 47 тыс. м² дорожного полотна и построено 8,9 км арычных сетей. В 2025 году будет охвачено еще 25 тыс. м² дорожного полотна и запланировано строительство 12,5 км арычных сетей.

"Для улучшения качества обслуживания жителей акимат постоянно обновляет парк общественного транспорта. По Алмалинскому району в 2024 году увеличен подвижной состав с 401 до 523 автобусов, что позволило организовать 4 новых маршрута и усилить дополнительными автобусами 43 маршрута", - отметил Ерболат Досаев.

По его словам, в текущем году в целях развития и повышения доступности общественного транспорта планируется приобретение еще 800 новых автобусов с дальнейшим распределением по районам города.

Также в этом году продолжится масштабная модернизация инженерной инфраструктуры. В прошлом году в Алмалинском районе завершено строительство 8,8 км новых сетей водоснабжения и водоотведения, охвативших 1 037 абонентов по 21 улице. Также завершена реконструкция насосной станции по улице Толе би, которая снабжает водой 1 500 абонентов. Проведены работы по реконструкции 2,7 км тепловых сетей.

В текущем году планируется продолжить активную работу над улучшением инфраструктуры: завершить строительство дополнительных 13,8 км сетей водоснабжения и водоотведения по 23 улицам района, а также реализовать 30 проектов по реконструкции 12,2 км сетей теплоснабжения.

Плановые работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят жителям получать качественные услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, создавая комфортные условия для жизни, отметил аким.

В целом в Алматы в 2025 году запланировано строительство 260 км новых и модернизация 87 км существующих сетей водоснабжения и водоотведения.

Сегодня аким города также рассказывал о том, какие социальные объекты модернизируют в Алматы.

Также он рассказал о создании нового органа - Центра организации дорожного движения.