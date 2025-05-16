Больше света и безопасность граждан: на каких улицах Алматы обновили освещение

В Алматы в этом году масштабно обновляют освещение - на улицах города уже появилось больше 12 тысяч новых фонарей и светильников, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК южной столицы.

Работы по улучшению уличного освещения ведет компания "Алматы Қала Жарық". О ближайших планах работ по освещению тротуаров города для комфорта и безопасности пешеходов и водителей рассказал в ходе пресс-тура Региональной службы коммуникаций Алматы руководитель ГПК "Алматы Қала Жарық" Игорь Мысик.

По его словам, в Алматы продолжается реализация масштабной программы по восстановлению и расширению системы наружного освещения города. Только за первые четыре месяца 2025 года в Алматы заменено свыше 12 тысяч светоточек, установлено 450 опор и протянуто 110 километров кабеля.

В этом году по поручению акима также планируется установка около 5 700 торшерных опор освещения в пешеходных зонах, парках и вдоль тротуаров. Это делается для повышения уровня безопасности и комфорта горожан и гостей города в темное время суток.

На проспекте аль-Фараби (от ул. Маркова до ул. Ходжанова) уже начались работы по строительству новой линии освещения для пешеходных зон. В рамках проекта будет установлено 147 торшерных опор. Работы включают рытье траншей, прокладку кабеля, установку опор, монтаж светильников и подключение питания.

Параллельно ведутся работы на бульваре Бухар Жырау (от ул. Байтурсынова до р. Есентай), где будут заменены 43 торшерных опор, вышедших из строя.

"Монтаж ведется в круглосуточном режиме, завершение проекта ожидается до конца мая. Решение о замене было принято по многочисленным обращениям жителей в "Алматы Қала Жарық" и акимат Бостандыкского района.

Для эффективного освещения проезжей части без вреда для зеленых насаждений, в центре города внедряются специальные 4-метровые кронштейны, выносящие светильники за пределы крон деревьев", - рассказали в компании.

Такие светильники уже установлены по следующим адресам:

на проспекте Абылай хана – 181 шт.;

на улице Наурызбай батыра – 51 шт.;

на проспекте Абая – 109 шт. (от пр. Достык до ул. Биокомбинатской).

Сейчас установка продолжается от ул. Биокомбинатской до ул. Саина — планируется установить еще 300 выносных кронштейнов.

"Один из показательных примеров — освещение парковки на ул. Дулати напротив Парка Первого Президента. Здесь недавно завершена установка 32 опор, и система освещения уже работает в штатном режиме. Это место особенно популярно у горожан для вечерних прогулок", - говорится в сообщении.

По заявке акимата Жетысуского района началось строительство новой линии вдоль Большого Алматинского канала протяженностью 1,3 км. Здесь будет установлено 34 опоры, 21 из которых уже смонтированы на участке от ул. Жансугурова до парка "Гульдер". Отмечается, что освещения на этом участке не было никогда.

"Активно устраняются слабоосвещенные зоны. Например, на улицах Ауэзова и Байзакова ранее освещалась только восточная сторона дороги, а тротуары оставались в темноте. Теперь с западной стороны дополнительно установлено около 100 светильников, охватывающих и проезжую часть, и пешеходные дорожки", - проинформировали в "Алматы Қала Жарық".

Усилено освещение и на улицах Медеуского района, где заменены старые маломощные светильники на более яркие:

ул. Бузурбаева – 6 шт.;

ул. Барибаева – 18 шт.;

ул. Абдуллиных – 35 шт.;

ул. Каирбекова – 28 шт.;

ул. Луганского – 60 шт.

Одним из крупнейших проектов года стало обновление освещения на 7 ключевых улицах Алматы: аль-Фараби, Толе би, Сейфуллина, Абая, Назарбаева, Ауэзова и Наурызбай батыра. Общая протяженность этих линий превышает 60 километров.

"В рамках модернизации планируется заменить около 3 тысяч светоточек и установить свыше 1 000 торшерных опор. Эти меры повысят уровень освещённости на данных улицах более чем в два раза.

Всего в 2025 году "Алматы Қала Жарық" планирует построить 1 200 новых линий наружного освещения, что в 10 раз превышает показатели 2024 года. Такие усилия направлены на создание безопасной, комфортной и современной городской среды в Алматы", - подчеркивают в компании.

Напомним, осень прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, когда решится проблема с уличным освещением.

"Город не решил эти проблемы, мы на пути. Освещенность города мы имеем планы довести до 85% , до конца 2025 года - до 100%. У нас есть отдельные неосвещенные улицы, по каждому району по ним сделана программа", - отмечал аким.

В конце ноября сообщалось, что на ранее неосвещенных участках в Алматы появились уличные фонари. Всего же за первые 11 месяцев 2024 года бригады осветили 95 участков города.