Жару обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 20 мая, во всех трех мегаполисах РК - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 6,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.