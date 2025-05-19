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Грозы и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Опубликовано:

Гроза на природе
Молния. Иллюстративное фото: Layne Kennedy / Getty Images

Почти во всех областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на 20 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

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20 мая ночью на западе, севере, в центре, днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра в горных районах области Жетісу - гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Западно-Казахстанской области тоже возможна гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

20 мая днем на западе, севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный с переходом на западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере пообещали грозу. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с.

Во вторник на севере, юге Жамбылской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области - гроза. Ветер западный, юго-западный на юге области 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

20-21 мая на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), на юге высокая пожарная опасность (4 класс).

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области будет туман. На востоке области - высокая пожарная опасность.

20 мая ночью и утром на севере, востоке области Абай тоже ожидается туман. На северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Акмолинской области усилится ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

20-22 мая на западе, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246640-grozy-i-pylnye-buri-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/