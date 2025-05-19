Информацию о новом захоронении на "кладбище Назарбаевых" в Шамалгане прокомментировали в акимате

В акимате Алматинской области прокомментировали опубликованную в СМИ информацию о новом захоронении, которое появилось на кладбище, где погребены члены семьи Назарбаевых в Шамалгане, передает NUR.KZ.

В СМИ связали новое захоронение с информацией о смерти Сары Назарбаевой, которую ранее опроверг пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

"Могильное захоронение, расположенное на кладбище в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области, принадлежит гражданину, скончавшемуся 5 декабря 2024 года.

Погребение было произведено в соответствии с религиозными обрядами и традициями.

В настоящее время на могиле отсутствуют надписи и указательные таблички. Однако по информации родственников табличка будет установлена в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Напомним, ранее в Казнете появилась информация о том, что на 85-м году жизни ушла Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Также напомним, что недавно в Сети появилась информация о болезни Сары Назарбаевой.

Стоит также отметить, что слухи о смерти экс-первой леди Казахстана появлялись также в конце 2024 года. В декабре пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева тоже Айдос Укибай опровергал эту информацию.

Добавим, Сара Алпысовна Назарбаева родилась в феврале 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году стала супругой Нурсултана Назарбаева. На официальном сайте первого президента РК говорится, что она является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" - основан в 1992 году.

В 1994 году стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана", а в 1999-м - председателем попечительского совета благотворительного фонда "Демография".

В 2010 году удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International - "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из