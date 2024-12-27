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Слухи о смерти Сары Назарбаевой опроверг пресс-секретарь первого президента

Опубликовано:

Сара Назарбаева
Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Айдос Укибай опроверг информацию о смерти Сары Назарбаевой - пресс-секретарь первого президента Казахстана сделал заявление в своем микроблоге в соцсети Х, передает NUR.KZ.

"На запрос журналистов ряда отечественных СМИ относительно Сары Алпысовны хочу заявить, что распространяемая в сети информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал он.

Сара Алпысовна Назарбаева родилась в феврале 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году стала супругой Нурсултана Назарбаева. На официальном сайте первого президента РК говорится, что она является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" - основан в 1992 году.

В 1994 году стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана", а в 1999-м - председателем попечительского совета благотворительного фонда "Демография".

В 2010 году удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International - "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2205965-sluhi-o-smerti-sary-nazarbaevoy-oproverg-press-sekretar-pervogo-prezidenta/

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