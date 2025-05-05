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Стало известно о болезни Сары Назарбаевой

Опубликовано:

Сара Назарбаева
Сара Назарбаева. Фото: Bobek.kz

Член Общественного совета Алматы и выпускник первой в Казахстане SOS Детской деревни Рафаэль Гасанов опубликовал пост, в котором сообщил о болезни Сары Алпысовны Назарбаевой, передает NUR.KZ.

"Мне пишут. Спрашивают, правда ли Сара Алпысовна болеет. Да, к большому сожалению, это правда", - сообщил Рафаэль Гасанов на своей странице в Facebook.

Он посвятил несколько трогательных строк первой жене Нурсултана Назарбаева.

"Сара Алпысовна — это не просто имя. Это — целая эпоха добра. Это “Бөбек”, это защита детей, это любовь к каждому ребёнку, оставшемуся без родителей. Это женщина, которая не просто работала — она внесла душу в систему воспитания. И сердце.

Я говорю это не понаслышке. Знаю лично, как много она сделала для наших ребят. И для тех, кто, казалось бы, никому уже не был нужен. Было время, и я сам видел, как важно ей было, чтобы у каждого ребёнка был шанс. И это не забывается", - сообщил Гасанов.

Он добавил, что от болезни и возраста никто не застрахован.

"Сегодня она в болезни. И это тяжело. Но ведь никто из нас не застрахован. Ни от возраста, ни от боли, ни от болезни. Это может случиться с каждым — в любой момент", - заключил общественник.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу госпиталя медицинского центра управления делами президента РК, где не подтвердили, но и не опровергли информацию. Также без ответа на данный момент остался запрос пресс-секретарю Назарбаева Айдосу Укибаю.

Отметим, Сара Алпысовна Назарбаева (в девичестве – Конакаева) родилась 12 февраля 1941 года в селе Кызыл-Жар Карагандинской области. Окончила вуз при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности "экономист".

С Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым она познакомилась в 21 год. Через год у молодоженов родилась дочь Дарига. В дальнейшем семейство пополнилось еще двумя дочерьми – Динарой и Алией.

В феврале 1992 года Сара Назарбаева основала и возглавила международный детский благотворительный фонд "Бобек", который на сегодняшний день признан одним из самых активных фондов в РК. Кроме того, его значимость признали и в других странах.

С июля 1994 года является президентом фонда "SOS – детские деревни Казахстана", с марта 1999-го – председатель попечительского совета благотворительного фонда "Демография".

Супруга Первого Президента не один раз удостаивалась наград за свою деятельность в сфере благотворительности.

Так, Назарбаева является обладательницей премии ВОЗ, Unity, премии "Курманджан Датка". Помимо этого, она является лауреатом премии "Золотое сердце" и других многочисленных престижных наград.

Напомним, о своей второй семье – жене Асель и двух сыновьях - Таумане и Байкене - Нурсултан Назарбаев впервые рассказал в своей вышедшей книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242146-stalo-izvestno-o-bolezni-sary-nazarbaevoy/