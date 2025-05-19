Участок еще одной улицы частично перекроют в Астане

С 21 по 23 мая будет частично перекрыто движение на участке улицы Атырау от шоссе Коргалжын до улицы Аягоз, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту по улице Атырау на участке от шоссе Коргалжын до улицы Аягоз.

В связи с этим с 21 по 23 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Добавим, также с 19 по 20 мая в Астане будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик, на участке от улицы Куйши Дина до улицы Б. Майлина.

Также сообщалось, что до 20 мая по проспекту Тауелсиздик в Астане планируются работы по среднему ремонту. Движение автотранспорта будет частично ограничено.

По 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.