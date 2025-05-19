Дождливую неделю обещают синоптики жителям Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 19 по 26 мая, ожидается небольшое похолодание и дождливая погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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19 мая в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

20 мая ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 3,2 м/с.

21 мая будет облачно. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов, а ночью опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

22 мая в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 25 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 31 градуса, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,7 м/с.

23 мая вновь ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

24 мая снова обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 21 градус. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,2 м/с.

25 мая, по прогнозам, ожидается дождь. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.