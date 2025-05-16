В МВД обратились к казахстанцам, планирующим выехать за границу
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Мошенники все чаще действуют под видом кадровых агентств и туроператоров, предлагая "выгодную работу" за рубежом и туруслуги якобы по заниженным ценам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел РК, в связи с участившимися случаями мошенничества ведомство предупреждает граждан о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в Казахстане.
Мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая:
- трудоустройство за рубежом с "высокой зарплатой" без необходимости знания языка и опыта;
- аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, "акционным" ценам.
После получения предоплаты злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и помощи.
Ключевые признаки мошенничества:
- требование предварительной оплаты за услуги, "бронь" или оформление документов;
- отсутствие официального сайта, юридического адреса и лицензий;
- контакты исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи;
- использование фальшивых договоров, поддельных отзывов и сайтов-двойников.
Рекомендуется соблюдать меры предосторожности:
- проверяйте легальность компании: наличие лицензии, регистрационные данные, БИН;
- никогда не переводите деньги без официального договора;
- остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком выгодными;
- не передавайте свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам;
- пользуйтесь только проверенными и рекомендованными сервисами трудоустройства за границей и аренды жилья в стране.
"МВД напоминает: если вы стали жертвой мошенничества - незамедлительно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся.
Ваше обращение поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить другие преступления", - обращаются правоохранители к казахстанцам.
Напомним, ранее в Минтуризма обратились к казахстанцам с рекомендацией проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний.
В ведомстве отметили, что при обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора, и опубликовали актуальные списки лицензированных туроператоров, турагентов, гидов и экскурсоводов.
Напомним по теме, ранее мы писали о том, что акмолинец заплатил 1,4 млн тенге за отдых и напрасно ждал несколько месяцев. Благодаря сотрудникам криминальной полиции казахстанцу вернули деньги, которые он перечислил за несуществующую путевку.
Также в Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге. В деле 33 эпизода. Из материалов известно, что люди обращались в ТОО "Хоть в космос", чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.
Еще осенью прошлого года в МВД проинформировали, что в южном мегаполисе раскрыли неоднократные факты мошенничества с туристическими путевками. Других потерпевших призвали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.
Отметим, возможность отдохнуть за границей по низким ценам всегда привлекает людей. Однако выгодные предложения в Интернете и соцсетях могут обернуться потерей денег. Как себя защитить, читайте в нашем материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245857-v-mvd-obratilis-k-kazahstancam-planiruyushchim-vyehat-za-granicu/