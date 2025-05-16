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В МВД обратились к казахстанцам, планирующим выехать за границу

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Грустный мужчина сидит с чемоданами в аэропорту
Грустный мужчина сидит с чемоданами в аэропорту. Иллюстративное фото: Freepik

Мошенники все чаще действуют под видом кадровых агентств и туроператоров, предлагая "выгодную работу" за рубежом и туруслуги якобы по заниженным ценам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел РК, в связи с участившимися случаями мошенничества ведомство предупреждает граждан о необходимости быть особенно внимательными при поиске работы за границей и бронировании жилья в Казахстане. 

Мошенники действуют под видом кадровых агентств, туроператоров или частных лиц, предлагая: 

  • трудоустройство за рубежом с "высокой зарплатой" без необходимости знания языка и опыта; 
  • аренду квартир, домов отдыха и туристические услуги якобы по заниженным, "акционным" ценам. 

После получения предоплаты злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и помощи. 

Ключевые признаки мошенничества: 

  • требование предварительной оплаты за услуги, "бронь" или оформление документов; 
  • отсутствие официального сайта, юридического адреса и лицензий; 
  • контакты исключительно через мессенджеры, отказ от личной встречи; 
  • использование фальшивых договоров, поддельных отзывов и сайтов-двойников.

Рекомендуется соблюдать меры предосторожности: 

  • проверяйте легальность компании: наличие лицензии, регистрационные данные, БИН; 
  • никогда не переводите деньги без официального договора; 
  • остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком выгодными; 
  • не передавайте свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам; 
  • пользуйтесь только проверенными и рекомендованными сервисами трудоустройства за границей и аренды жилья в стране. 

"МВД напоминает: если вы стали жертвой мошенничества - незамедлительно обратитесь в полицию и сообщите о случившемся. 

Ваше обращение поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить другие преступления", - обращаются правоохранители к казахстанцам.

Напомним, ранее в Минтуризма обратились к казахстанцам с рекомендацией проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний.

В ведомстве отметили, что при обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора, и опубликовали актуальные списки лицензированных туроператоров, турагентов, гидов и экскурсоводов.

Напомним по теме, ранее мы писали о том, что акмолинец заплатил 1,4 млн тенге за отдых и напрасно ждал несколько месяцев. Благодаря сотрудникам криминальной полиции казахстанцу вернули деньги, которые он перечислил за несуществующую путевку.

Также в Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге. В деле 33 эпизода. Из материалов известно, что люди обращались в ТОО "Хоть в космос", чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.

Еще осенью прошлого года в МВД проинформировали, что в южном мегаполисе раскрыли неоднократные факты мошенничества с туристическими путевками. Других потерпевших призвали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Отметим, возможность отдохнуть за границей по низким ценам всегда привлекает людей. Однако выгодные предложения в Интернете и соцсетях могут обернуться потерей денег. Как себя защитить, читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245857-v-mvd-obratilis-k-kazahstancam-planiruyushchim-vyehat-za-granicu/