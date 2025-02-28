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Акмолинец заплатил 1,4 млн тенге за отдых и напрасно ждал несколько месяцев

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Пенсионер собирается в путешествие
Мужчина собирает чемодан. Иллюстративное фото: koldunova / Getty Images

Жителю Акмолинской области вернули деньги за несуществующую путевку, за которую он заплатил 1,4 млн тенге. Билетов мужчина ждал несколько месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря сотрудникам криминальной полиции Есильского района местному жителю вернули деньги, которые он перечислил за несуществующую путевку.

Как следует из материалов уголовного дела, в прошлом году житель города Есиль планировал отдохнуть за границей. С этой целью он нашел агентство, занимающееся организацией отдыха.

"Договорившись о приобретении путевки, акмолинец заблаговременно внес оплату в размере 1,4 млн тенге и на протяжении нескольких месяцев ждал билеты. Когда пенсионер понял, что путевки попросту не существует, он обратился с заявлением о мошенничестве в районный отдел полиции", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки установили руководителя ИП, на счет которого заявитель отправил деньги, а также провели работу по их возврату законному владельцу.

В связи с тем, что ущерб был возмещен в полном размере, расследование уголовного дела прекратили. Вместе с тем полицейские вновь призвали граждан быть бдительными, особенно при заказе услуг онлайн.

В Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге. В деле 33 эпизода. Из материалов известно, что люди обращались в ТОО "Хоть в космос", чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.

Еще осенью прошлого года в МВД проинформировали, что в южном мегаполисе раскрыли неоднократные факты мошенничества с туристическими путевками. Других потерпевших призвали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224539-akmolinec-zaplatil-1-4-mln-tenge-za-otdyh-i-naprasno-zhdal-neskolko-mesyacev/