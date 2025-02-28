Акмолинец заплатил 1,4 млн тенге за отдых и напрасно ждал несколько месяцев
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Жителю Акмолинской области вернули деньги за несуществующую путевку, за которую он заплатил 1,4 млн тенге. Билетов мужчина ждал несколько месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря сотрудникам криминальной полиции Есильского района местному жителю вернули деньги, которые он перечислил за несуществующую путевку.
Как следует из материалов уголовного дела, в прошлом году житель города Есиль планировал отдохнуть за границей. С этой целью он нашел агентство, занимающееся организацией отдыха.
"Договорившись о приобретении путевки, акмолинец заблаговременно внес оплату в размере 1,4 млн тенге и на протяжении нескольких месяцев ждал билеты. Когда пенсионер понял, что путевки попросту не существует, он обратился с заявлением о мошенничестве в районный отдел полиции", - рассказали в ДП Акмолинской области.
Сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки установили руководителя ИП, на счет которого заявитель отправил деньги, а также провели работу по их возврату законному владельцу.
В связи с тем, что ущерб был возмещен в полном размере, расследование уголовного дела прекратили. Вместе с тем полицейские вновь призвали граждан быть бдительными, особенно при заказе услуг онлайн.
В Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге. В деле 33 эпизода. Из материалов известно, что люди обращались в ТОО "Хоть в космос", чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.
Еще осенью прошлого года в МВД проинформировали, что в южном мегаполисе раскрыли неоднократные факты мошенничества с туристическими путевками. Других потерпевших призвали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224539-akmolinec-zaplatil-1-4-mln-tenge-za-otdyh-i-naprasno-zhdal-neskolko-mesyacev/