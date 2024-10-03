Оплатили путевки, но тур не состоялся: пострадавших от мошенничества ищет полиция Алматы

В Алматы раскрыли серию фактов мошенничества с туристическими путевками. В полиции сообщают, что в числе пострадавших минимум 20 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, минимум 20 жителей Алматы остались без отдыха: они заблаговременно оплатили путевки, однако тур не состоялся.

Обманутые граждане обратились в полицию.

"Сотрудниками УП Алмалинского района задержана 26-летняя директор турфирмы. Все эпизоды обмана объединены в одно производство. Досудебное расследование проводится по факту мошенничества, совершенного неоднократно.

Пострадавших от противоправных действий подозреваемой полицейские призывают обратиться в УП Алмалинского района или позвонить по телефонам: 8 707 306 06 04, 8 702 066 50 73 или 254-46-12", - обратились правоохранители.

Напомним, ранее алматинки рассказали, что в одном из ТОО купили 8 путевок в Шарм-эш-Шейх по системе "все включено". В общей сложности девушки заплатили 2 млн 975 тыс. тенге.

Вылет на 10-дневный отдых должен был состояться ночью 15 августа, однако туроператор перестала выходить на связь, не предоставив полный пакет необходимых документов.

В итоге в Египет алматинки так и не попали, отпуск был испорчен, а деньги за поездку им не вернули. Девушки обратились с заявлениями в управление полиции Алмалинского района.

Позже в городском ДП сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и доставлена в полицию. Все обстоятельства дела устанавливаются.