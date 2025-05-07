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Минтуризма опубликовало важную информацию для казахстанцев, желающих отдохнуть за границей

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Мужчина в аэропорту
Мужчина в аэропорту. Иллюстративное фото: pixabay.com

Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК опубликовал актуальные списки лицензированных туроператоров, турагентов, гидов и экскурсоводов, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства туризма и спорта РК, по данным государственного электронного реестра на портале "Е-лицензирование", в Казахстане зарегистрировано 11914 турагентов и 634 туроператоров.

Для обеспечения безопасности и качества туристских услуг, Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК совместно с местными исполнительными органами публикует актуальные списки лицензированных туроператоров, зарегистрированных турагентов, а также гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму на официальных интернет-ресурсах.

"Гражданам рекомендуется проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний. При обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора", - отмечают в ведомстве.

Одним из ключевых инструментов защиты потребителей является туристский код.

ТурКод - уникальное буквенно-числовое значение, проверив которое, турист может быть уверен, что его перелет, проживание оплачены туроператором принимающей стороне и авиакомпании. Этот уникальный механизм гарантирует туристам их возвращение в страну, если туроператор, сформировавший тур, не может выполнить свои обязательства или в случае наступления ЧС/ЧП. ТурКод присваивается автоматически после оформления тура и подтверждает участие в официальной системе туристского гарантирования.

"Эти меры направлены на повышение прозрачности в туристской отрасли, защиту интересов потребителей и формирование доверия к казахстанским туристским компаниям", - подчеркивают в Минтуризма.

Ознакомиться с актуальным реестром лицензированных туроператоров можно по этой ссылке, а с реестром зарегистрированных турагентов - здесь.

Напомним, ранее мы писали о том, что акмолинец заплатил 1,4 млн тенге за отдых и напрасно ждал несколько месяцев. Благодаря сотрудникам криминальной полиции казахстанцу вернули деньги, которые он перечислил за несуществующую путевку.

Также в Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге. В деле 33 эпизода. Из материалов известно, что люди обращались в ТОО "Хоть в космос", чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.

Еще осенью прошлого года в МВД проинформировали, что в южном мегаполисе раскрыли неоднократные факты мошенничества с туристическими путевками. Других потерпевших призвали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242812-minturizma-opublikovalo-vazhnuyu-informaciyu-dlya-zhelayushchih-otdohnut-za-predelami-strany/