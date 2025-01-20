Ущерб на миллионы и десятки потерпевших: дело о мошенничестве с турами рассматривают в Алматы

В Алматы в суде рассматривается уголовное дело в отношении директора туристической фирмы по обвинению в мошенничестве. Сумма ущерба составляет десятки миллионов тенге, передает NUR.KZ.

Как следует из обвинительного акта, директора турфирмы подозревают по ст.190 ч.3 п.1, 3, 4 УК РК (Мошенничество, совершенное в крупном размере, в отношении двух или более лиц, неоднократно).

Всего в деле 33 эпизода. Потерпевшими признали тех, кто непосредственно перечислял деньги туркомпании за себя, своих родственников и друзей.

Из материалов известно, что люди обращались в ТОО "Хоть в космос", чтобы полететь за границу, перечисляли деньги, но в итоге остались ни с чем.

Среди потерпевших желающие отправиться во Вьетнам, Турцию, ОАЭ, Грецию, Катар, Таиланд, Египет, Францию, Китай и на Мальдивы. Сумма ущерба по обвинительному акту составляет свыше 58 млн тенге.

"В августе 2024 года я с сыном хотела поехать в Европу, чтобы навестить дочь-студентку, которую мы долго не видели. Обратились в турагентство "Хоть в космос", чтобы взять шенгенскую визу.

Менеджер обещала нам стопроцентную визу, если мы купим у них тур. Мы выкупили тур, но поездку постоянно перекладывали на другие даты. Мы прождали все лето, но так никуда и не поехали.

С трудом я забрала наши паспорта лишь в середине сентября, тогда и узнала, что потерпевших, как мы, очень много.

20 января прошло первое слушание в суде, я подключалась онлайн. Рассмотрение дела перенесли на 24 января", - рассказывает одна из потерпевших.

Напомним, в начале сентября 2024 года алматинки рассказали, что в ТОО "Хоть в космос" купили 8 путевок в Шарм-эш-Шейх по системе "все включено". В общей сложности девушки перевели 2 млн 975 тыс. тенге, но так и не улетели на отдых. После чего обратились с заявлениями в управление полиции Алмалинского района.

В ДП Алматы сообщили, что подозреваемая задержана и доставлена в полицию.

В октябре в МВД проинформировали, что в южной столице раскрыли серию фактов мошенничества с туристическими путевками, а в числе пострадавших числятся минимум 20 человек. Других потерпевших призвали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 п.1, 3, 4 УК мошенничество, совершенное в крупном размере, в отношении двух или более лиц, неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.