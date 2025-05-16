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Умер 99-летний ветеран, которого ранее сбили с ног в Петропавловске

Опубликовано:

Василий Макиенко
Василий Макиенко. Фото: акимат СКО

Сегодня скончался ветеран войны Василий Васильевич Макиенко. Аким СКО выразил искренние соболезнования родным и близким, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в Instagram-аккаунте акимата Северо-Казахстанской области, ушел из жизни ветеран войны Василий Васильевич Макиенко. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов выразил искренние соболезнования родным и близким.

Жизненный путь Василия Васильевича - это пример мужества, самоотверженности и достойного служения Родине. Он был призван на фронт в неполные 18 лет и прошел тяжелый боевой путь в составе стрелковых полков, в том числе и гвардейского. За проявленный героизм награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями.

После войны он посвятил себя мирному труду, вносил вклад в развитие региона: работал в системе водопроводного хозяйства, 13 лет занимал должность заместителя начальника управления производства технической комплектации.

"Наш ветеран был жизнелюбивым, вел активный и здоровый образ жизни, оставаясь ярким примером силы духа и настоящего патриотизма для подрастающего поколения.

В прошлом году он вместе с жителями региона принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню - этот момент стал особенно трогательным и вызвал у всех североказахстанцев чувство гордости и глубокого уважения.

В следующем году ветерану исполнилось бы 100 лет. Подвиг и трудовой путь Василия Васильевича Макиенко навсегда останутся в сердцах всех североказахстанцев. Светлая память", - приводит акимат слова главы региона.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что 99-летний ветеран ВОВ Василий Макиенко госпитализирован после столкновения со школьницей в Петропавловске.

Как сообщили тогда корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области, ведомством проводится досудебное расследование по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

"Сообщение о госпитализации поступило в полицию 20 апреля. В ходе проверки установлено, что днем 20 апреля в районе перекрестка улиц Назарбаева и Мусрепова пенсионер пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В этот момент произошло столкновение с 9-летней учащейся одной из школ города, которая, по ее словам, перебегала дорогу и не заметила мужчину, столкнулась с ним, он упал и получил травмы при падении. В результате падения Василий Васильевич получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.

Добавим, мы также писали, что по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживало 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним о других инцидентах с участием ветеранов ВОВ. После состоявшегося в Астане военного парада Победы в Сети появилось видео с ветераном, тружеником тыла, который не мог пройти через ограждение и попасть на военный парад. В акимате прокомментировали данный инцидент, сообщив, что представители ведомства встретились с ветераном и его семьей, принеся извинение.

Также по инциденту высказался депутат, заявив, что такие мероприятия проводятся по регламенту и на парад невозможно было пригласить весь город.

А недавно в Сети появились видео волонтеров из Шымкента, зафиксировавшие ужасные условия жизни пенсионерки, труженицы тыла, находящейся на попечении сестры. После вмешательства в ситуацию акима города, взявшего дело под личный контроль, пенсионерку поместили в центр адаптации для лиц без определенного места жительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245728-umer-99-letniy-veteran-kotorogo-ranee-sbili-s-nog-v-petropavlovske/