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Сколько ветеранов ВОВ проживает в Казахстане, рассказали в Минтруда

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Ветеран ВОВ показывает свои медали
Медали ветерана ВОВ. Иллюстративное фото: Sean Gallup/Getty Images

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Как сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РК, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ.

С начала 2025 года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 4,3 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге.

Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

  1. ветераны ВОВ - 16 МРП (в 2025 году - 62 912 тенге);
  2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:
  • лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 7,55 МРП (в 2025 году - 29 687 тенге);
  • лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);

3. ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

  • участники боевых действий в Афганистане - 6,19 МРП (в 2025 году - 24 339 тенге);
  • военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - 4,8 МРП (в 2025 году - 18 874 тенге);

4. труженики тыла в годы ВОВ - 2,13 МРП (в 2025 году - 8 376 тенге).

Напомним, ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

До этого в акимате Астаны сообщили, что проживающие в столице шесть ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 5 млн тенге.

В прошлом году мы писали, что в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатили не менее 1,5 млн тенге единовременно. Также они получили ежемесячные выплаты.

Также в правительстве сообщали, что в 2024 году из бюджета выделили 187 млн тенге на выплаты ветеранам и другим участникам ВОВ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236101-skolko-veteranov-vov-prozhivaet-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/