Не пустили на парад в Астане: в акимате объяснили инцидент с тружеником тыла (видео)

Ранее в Сети появилось видео с ветераном, тружеником тыла, который не мог пройти через ограждение и попасть на военный парад. Сегодня в акимате прокомментировали данный инцидент, передает NUR.KZ.

"Руководитель управления занятости и социальной защиты города Илья Скуб, руководитель Управления внутренней политики города Нурдаулет Альмуханов встретились с тружеником тыла, профессором Теңдіком Изақовым и его семьей, чтобы выразить признательность за его многолетнюю ратную трудовую деятельность и принести извинения за то, что он не смог попасть на трибуны на месте проведения парада 7 мая.

Проход на территорию мероприятия осуществлялся по спискам. Учитывая ограниченность количества мест, а также преклонный возраст ветеранов, список формировался исключительно по поступившим заявлениям непосредственно от родственников ветеранов и тружеников тыла", - пояснили в пресс-службе акимата.

При этом в параде приняли участие ветераны и труженики тыла со всех регионов страны. Заявления от семьи Теңдіка Изақова не поступало, отметили в акимате.

"Акимат Астаны принес Теңдіку Изақову и его близким искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Теңдік Изақов приглашен на торжественную церемонию возложения венков 9 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в акимате сообщали, что на парад были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов.

Отметим также в Сети появилось видео, снятое жительницей Астаны, которая хотела заснять военный парад. Подлетевший к окну дрон "попросил" казахстанку отойти от окна в целях безопасности.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ.