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"Невозможно было пригласить весь город": депутат о ветеране, которого не пустили на парад Победы

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Теңдік Изақов
Теңдік Изақов. Фото: акимат Астаны

Депутат сената, долго занимавший должность вице-министра внутренних дел, Марат Кожаев в кулуарах сената рассказал, почему ветерана не пустили на парад Победы в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Кожаев отметил, что такие мероприятия заранее регламентируются.

"Обеспечивается высочайший уровень безопасности, поскольку в них участвует не только глава нашего государства, но и высокопоставленные представители иностранных государств.

Поэтому уровень охраны требует строгого соблюдения всех регламентов. Видимо, этот человек по какой-то причине не получил аккредитацию.

Не могу сказать точно, как так получилось - возможно, это связано с ошибками местных исполнительных органов или какими-то организационными накладками. Но факт остается фактом: без аккредитации попасть на мероприятие невозможно", - добавил сенатор.

По его словам, невозможно было пригласить на мероприятие весь город.

"Площадь физически не вмещает всех желающих. Такой порядок действует везде: на подобные мероприятия допускается только определенное количество аккредитованных и приглашенных лиц.

Поэтому я считаю, что действия полицейского, который не пропустил человека, не были направлены против него лично. Он имел четкий приказ пропускать только по официальному разрешению, и исполнил его. Если нет приказа - полицейский действует в рамках инструкции.

Да, бывают чрезвычайные ситуации, когда человеку может понадобиться срочная помощь, но даже тогда предусмотрены регламентированные действия согласно закону", - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с ветераном, тружеником тыла, который не мог пройти через ограждение и попасть на военный парад. Сегодня в акимате прокомментировали данный инцидент, сообщив, что представители ведомства встретились с ветераном и его семьей.

"Акимат Астаны принес Теңдіку Изақову и его близким искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Теңдік Изақов приглашен на торжественную церемонию возложения венков 9 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в акимате сообщали, что на парад были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов.

Отметим также в Сети появилось видео, снятое жительницей Астаны, которая хотела заснять военный парад. Подлетевший к окну дрон "попросил" казахстанку отойти от окна в целях безопасности.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243100-nevozmozhno-bylo-priglasit-ves-gorod-deputat-o-veterane-kotorogo-ne-pustili-na-parad-pobedy/