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99-летний ветеран ВОВ госпитализирован после столкновения со школьницей в Петропавловске

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Ветеран ВОВ показывает свои медали
Медали ветерана ВОВ. Иллюстративное фото: Sean Gallup/Getty Images

В Петропавловске пенсионер пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и в это время столкнулся со школьницей. Ветеран госпитализирован, начато расследование, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области, ведомством проводится досудебное расследование по факту причинения тяжкого вреда здоровью 99-летнему жителю Петропавловска, ветерану Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Макиенко.

"Сообщение о госпитализации поступило в полицию 20 апреля. В ходе проверки установлено, что днем 20 апреля в районе перекрестка улиц Назарбаева и Мусрепова пенсионер пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В этот момент произошло столкновение с 9-летней учащейся одной из школ города, которая, по ее словам, перебегала дорогу и не заметила мужчину, столкнулась с ним, он упал и получил травмы при падении. В результате падения Василий Васильевич получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении полиции.

Полицией установлены все участники и свидетели происшествия. Следствие изучает все обстоятельства случившегося для дачи объективной правовой оценки.

Недавно мы писали, что по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

До этого в акимате Астаны сообщили, что проживающие в столице шесть ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 5 млн тенге.

В прошлом году мы писали, что в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатили не менее 1,5 млн тенге единовременно. Также они получили ежемесячные выплаты.

Также в правительстве сообщали, что в 2024 году из бюджета выделили 187 млн тенге на выплаты ветеранам и другим участникам ВОВ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2237739-99-letniy-veteran-vov-gospitalizirovan-posle-stolknoveniya-so-shkolnicey-v-petropavlovske/