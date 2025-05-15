До 38 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 15 мая, в Алматы обещают небольшой дождь, а в Астане и Шымкенте ожидается сильная жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью температура снизится до 22 градусов. Скорость ветра – 6,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.