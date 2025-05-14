Чрезвычайная опасность: жара до 44 градусов ожидается в регионах Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. 15 мая температура в регионах достигнет 43 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

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По информации синоптиков, на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Туркестанской области днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 41 градус, 16-17 мая по области сильная жара 40-43 градуса.

На юге Павлодарской области ожидается гроза. В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-44 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Карагандиской области днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В области Жетісу ожидается сильная жара 35-39 градусов.

Несколько дней назад синоптики предупредили, что на Казахстан надвигается сильнейшая жара.

Также ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года - последний весенний месяц будет теплым.

Сообщалось, что в первой декаде мая ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, на юге и юго-западе страны пыльные бури, лишь в отдельные дни по республике прогнозируется малооблачная погода без осадков.