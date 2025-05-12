Сильная жара выше 40 градусов надвигается на Казахстан

В ближайшие 3 дня в южных и центральных областях Казахстана температура поднимется до 44 градусов, в то же время на западе и севере страны пройдут дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", вынос теплых воздушных масс с районов Ирана обусловит жаркую погоду без осадков в южных и центральных областях Казахстана.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, и 15 мая столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару в южных регионах 35-44°С, в центральных регионах 35-38°С, и даже в Акмолинской области ожидается 30-35°С.

Однако не всем удастся насладиться летней погодой: на западные, и крайние северные регионы будет оказывать свое влияние циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами, в отдельных регионах даже сильные дожди, возможно выпадение града.

Напомним, мы уже писали, что в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 12 по 18 мая, прогнозируют 40-градусную жару, лишь в конце недели в городе обещают дождь.

В Астане в ближайшие 7 дней ожидается жаркая погода без осадков - в столице обещают до +35 градусов.

В Алматы в ближайшие 7 дней также ожидается жаркая погода до 33 градусов, во второй половине недели - небольшое похолодание и дождь.

Также ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года - последний весенний месяц будет теплым.

Сообщалось, что в первой декаде мая ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, на юге и юго-западе страны пыльные бури, лишь в отдельные дни по республике прогнозируется малооблачная погода без осадков.