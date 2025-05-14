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Движение авто ограничат на еще одной из улиц в Астане

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане до 22 мая частично ограничат движение автотранспорта по улице Домалак ана. Там начинается средний ремонт дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Telegram-канале акимата Астаны сообщили, что средний ремонт дороги на улице Домалак ана коснется участка от шоссе Коргалжын до улицы К. Мухамедханова.

"В связи с этим, с 14 по 22 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Сегодня также сообщалось, что с 15 по 20 мая по проспекту Тауелсиздик в Астане планируются работы по среднему ремонту. Движение автотранспорта будет частично ограничено.

А с 14 по 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто.

Также в столице ведется средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыто.

А в Алматы до 26 мая движение будет ограничено на улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра. Там проходит реконструкция теплосетей.

И на проспекте Райымбек батыра в Алматы продолжаются работы по обновлению территории. Чтобы освободить пространство для устройства пешеходных зон, велодорожек, озеленения, работы будут проводиться с 12 по 18 мая.

Карта с указанием участка с ограничением движения
Место на карте. Фото: t.me/astana_newss

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244954-dvizhenie-avto-ogranichat-na-eshche-odnoy-iz-ulic-v-astane/