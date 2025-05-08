Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Из-за ремонта на 10 дней перекроют движение по одной из улиц в Астане

Опубликовано:

Дорожный работник
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: Alavinphoto/Getty Images

В Астане начинается средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате города, в Астане начинают средний ремонт проспекта М. Жумабаева, на участке от улицы Балкантау до проспекта Б.Момышулы.

"В связи с этим, с 9 по 19 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - сказано в сообщении.

Ранее в акимате предупредили, что до 11 мая будет частично перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. Сембинова до ул. Брусиловского.

Также сообщалось, что в Астане в 2025 году планируют отремонтировать 60 дорог.

Кроме того, столичный акимат сообщает, что в Астане в текущем году наблюдается масштабный строительный сезон: активно ведутся работы по строительству, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243169-iz-za-remonta-na-10-dney-perekroyut-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulic-v-astane/