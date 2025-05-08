Из-за ремонта на 10 дней перекроют движение по одной из улиц в Астане

В Астане начинается средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате города, в Астане начинают средний ремонт проспекта М. Жумабаева, на участке от улицы Балкантау до проспекта Б.Момышулы.

"В связи с этим, с 9 по 19 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - сказано в сообщении.

Ранее в акимате предупредили, что до 11 мая будет частично перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. Сембинова до ул. Брусиловского.

Также сообщалось, что в Астане в 2025 году планируют отремонтировать 60 дорог.

Кроме того, столичный акимат сообщает, что в Астане в текущем году наблюдается масштабный строительный сезон: активно ведутся работы по строительству, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети.