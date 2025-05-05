Алматинцев предупредили о временных ограничениях по проспекту Райымбека
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Жителей Алматы предупреждают о возможных ограничениях на проспекте Райымбека, где с 5 по 12 мая ведутся работы по благоустройству, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал AlmatyJoly.
5 мая на проспекте Райымбека начались работы по благоустройству. На разных участках снимают старое покрытие, меняют бордюры, поребрики и готовят основание под брусчатку. В публикации говорится, что запланированные работы необходимы для освобождения пространства для устройства пешеходных зон, велодорожек и озеленения.
Жителей предупреждают, что возможны небольшие ограничения и маршруты необходимо планировать заранее. Завершить работы планируется 12 мая.
Участки благоустройства:
- с проспекта Райымбека, 348/1 до проспекта Райымбека, 451А, Ауэзовский район (по южной и северной стороне параллельно);
- от моста по улице Розыбакиева до улицы Брюсова (по северной стороне);
- от моста улицы Розыбакиева до реки Большая Алматинка (по северной стороне);
- от улицы Байзакова до улицы Галилея в западном направлении и от памятника Райымбек батыра до улицы Байзакова в восточном направлении;
- от проспекта Райымбека, 193 до улицы Торетая, 2, захватив участок «Верблюды Жетысу» (по северной части);
- от проспекта Райымбека, 172 до проспекта Райымбека, 174/2 по южной части;
- от проспекта Райымбека, 173 до проспекта Райымбека, 115 (по южной части).
Напомним, масштабное преображение проспекта Райымбека анонсировали в ноябре прошлого года в ходе встречи с жителями Алмалинского района.
Также в Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, а работы завершатся до конца этого года
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242254-almatincev-predupredili-o-vremennyh-ogranicheniyah-po-prospektu-rayymbeka/