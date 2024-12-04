Почти 36 млрд тенге хотят выделить на средний ремонт дорог в Алматы в 2025 году

В проект бюджета Алматы на 2025-2027 годы хотят заложить ремонт дорог и закуп новых автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского маслихата.

Проект бюджета на 2025-2027 годы планируют рассмотреть на предстоящей сессии маслихата Алматы, сообщение об этом опубликовано на сайте выборного органа. Сообщается, что одним из ключевых направлений для города остается развитие транспортной инфраструктуры.

"Так, в бюджете планируется предусмотреть, по предварительной информации, 35,8 млрд тенге на проведение среднего ремонта 300 км дорог, ремонта 30 км тротуаров, остановочных карманов и площадок, а также других транспортных сооружений.

В целях улучшения экологической обстановки будет продолжена работа по обновлению городского общественного транспорта. В проекте бюджета на 2025 год запланировано приобретение 600 автобусов на газе и 200 электроавтобусов", - сказано в сообщении.

Кроме того, продолжится строительство дорог в присоединенных к городу территориях в микрорайонах Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат Мадиниет, Боралдай. Строительство новых дорог позволит значительно улучшить транспортное обслуживание присоединенных территорий с охватом более 70 тыс. жителей.

"В 2025 году запланировано завершение строительства транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова и пробивок улицы Саина, от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, проспекта Абая до границы города", - добавили в маслихате.

Напомним, в 2024 году в Алматы, по информации акимата, средним ремонтом охватили 274 улицы протяженностью 250 км.

В ноябре этого года сообщалось, что в Алматы запустили 8 новых пригородных маршрутов - они охватят населенные пункты в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области.

Добавим, что в августе 2023 года в Алматы было решено запретить дизельные автобусы, чтобы улучшить уровень экологизации общественного транспорта.