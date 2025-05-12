Есть ли риск дефицита питьевой воды в Астане

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на правчасе в мажилисе рассказал, что делается для обеспечения Астаны питьевой водой, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Павел Казанцев. Он напомнил, что Астанинское водохранилище является единственным источником водоснабжения столицы. Построено оно было еще в 1969 году и рассчитано лишь на 500 тысяч человек.

"В прошлом году, наверное, все жители столицы помнят, что уже сталкивались с перебоями в водоснабжении и недостаточностью мощностей водоочистительных сооружений. И общественную чувствительность момента тогда почувствовали все. С учетом темпов строительства жилья проблема будет только усугубляться.

Кроме того, как известно, резервного источника водоснабжения столицы пока не имеется. Вопрос — каким образом планируется решить данный вопрос, вопрос водоснабжения столицы?" — поинтересовался он.

В ответ Куандык Кажкенов сообщил, что в конце 2023 года была введена в эксплуатацию фильтровальная насосная станция №3. При суточном потреблении воды на сегодняшний день в 350 тысяч кубических метров мощность трех фильтровальных станций составляет 410 тыс. кубометров.

"С учетом развития на сегодняшний день дефицита нет. В настоящее время прорабатывается еще несколько проектов. В том числе строительство насосно-фильтровальной станции №4 и строительство водовода им. Сатпаева. В данный момент проектно-сметная документация находится в процессе разработки. Это позволит обеспечить население питьевой водой в объеме 200 тыс. кубических метров в сутки.

Второй проект – это строительство водовода от Нуринского месторождения подземных вод. По нему предполагается дополнительный приток воды – порядка 38 тыс. кубических метров в сутки. В настоящее время проектно-сметная документация уже готова. Ориентировочная стоимость проекта составляет порядка 56 млрд тенге", — добавил вице-министр.

Кроме того, по его данным, сейчас находится в проработке проект по строительству технического водовода от насосной станции "Тельмана". Стоимость проекта составляет 17,6 млрд тенге.

"В текущем году из местного бюджета будет выделено порядка 3,2 млрд. Все это даст нам возможность в будущем, с учетом высокого темпа развития нашей столицы, обеспечить соответствующие условия – дефицита воды не будет", — заверил вице-министр Кажкенов.

Дефицит воды в Астане

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта 2023 года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

"В 2021 году начали работу, и вот летом (этого года – прим. ред.) этот объект должен быть завершен. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды", - говорил он.

В министерстве экологии тогда предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Добавим, что еще осенью 2023 года Токаев поручил найти новые источники водоснабжения из-за роста населения в Астане.