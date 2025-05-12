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40-градусная жара придет в Шымкент на этой неделе

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Люди идут по улице
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 12 по 18 мая, прогнозируют 40-градусную жару, лишь в конце недели в городе обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

12 мая в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 24 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 33 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

13 мая ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, а минимальная – плюс 19 градусов. Скорость ветра составит до 3,5 м/с.

14 мая осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 36 градусов, а ночью опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

15 мая в Шымкенте обещают солнечную погоду. Температура в среднем – плюс 29 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 38 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,1 м/с.

16 мая вновь будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 31 градус. Днем воздух прогреется до плюс 40 градусов, а ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

17 мая ожидается жаркая погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 31 градус. Максимальная температура составит плюс 40 градусов, минимальная – плюс 24 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,8 м/с.

18 мая, по прогнозам, ожидается небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 23 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 30 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243898-40-gradusnaya-zhara-pridet-v-shymkent-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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40-градусная жара придет в Шымкент на этой неделе