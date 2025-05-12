До +35 градусов жары ждет астанчан на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 12 по 18 мая, ожидается жаркая погода без осадков - в столице обещают до +35 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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12 мая в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

13 мая снова будет пасмурно. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 6,1 м/с.

14 мая осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 33 градусов, а ночью опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

15 мая в Астане будет облачно, но без осадков. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 6,6 м/с.

16 мая будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 25 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса, а ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

17 мая ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 10,9 м/с.

18 мая, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 12,3 м/с.