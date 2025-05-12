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Жару и дожди обещают в Алматы на этой неделе

Опубликовано:

Фонтаны в городе
Фонтаны. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 12 по 18 мая, ожидается жаркая погода - термометры поднимутся до 33 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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12 мая в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

13 мая будет солнечно. Температура составит около плюс 22 градусов. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 3,1 м/с.

14 мая тоже прогнозируют солнечную погоду. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

15 мая в Алматы осадков не будет. Температура в среднем – плюс 25 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 31 градуса, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,1 м/с.

16 мая ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 25 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса, а ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

17 мая будет солнечно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, минимальная – плюс 21 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

18 мая, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243910-zharu-i-dozhdi-obeshchayut-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Жару и дожди обещают в Алматы на этой неделе