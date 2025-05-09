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"Батырларға тағзым", полевая кухня и концерты: как алматинцы отмечают 80-летие годовщины Победы (фото)

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Возложение цветов в Алматы
Возложение цветов в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы отпраздновали 80-ю годовщину Победы в ВОВ. В церемонии возложения цветов к Вечному огню принял участие и аким города Ерболат Досаев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает акимат, в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошли основные праздничные мероприятия, где с участием акима Алматы Ерболата Досаева состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

Ветераны в Алматы
Ветераны в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ветераны в Алматы
Ветераны в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Собравшиеся почтили память погибших воинов-казахстанцев минутой молчания. После чего аким города, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и их родственники, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественные деятели и жители города возложили цветы к Мемориалу Славы.

Ерболат Досаев поздравил фронтовиков с праздником, выразил им благодарность за героизм, проявленный на полях сражений и на трудовом фронте, пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия", - отмечается в сообщении.

Ветераны в Алматы
Ветераны в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также, по данным акимата, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев для жителей и гостей города была организована полевая кухня, организован праздничный концерт фронтовых песен и музыкальных произведений послевоенных лет в исполнении казахстанских артистов.

В День Победы в Алматы также прошли церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам Б. Момышулы, Т. Бигельдинова, С. Нурмагамбетова, С. Луганского, А. Шарипова, а также мемориалам "Вечная память сынам Отчизны", "Могила неизвестного солдата" и "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину".

Сегодня в Алматы, по данным акимата, горожане также пронесли огромный флаг Казахстана в честь героев-казахстанцев - прошла памятная акция "Батырларға тағзым", организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города.

Акция «Батырларға тағзым»
Акция «Батырларға тағзым» в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Колонну участников акции "Батырларға тағзым" возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций.

Акция «Батырларға тағзым»
Акция «Батырларға тағзым» в Алматы. фото: пресс-служба акимата Алматы

Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов, генерал-лейтенант, председатель РОО "Совет генералов РК" Сарсеков Бексултан Сарсекович подчеркнул важность преемственности поколений:

"Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внес огромный вклад. На фронт было отправлено более миллиона двухсот тысяч наших бойцов - наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч.

Сегодня наше поколение считает своим долгом не забывать тех, кто отдал жизнь во имя свободы и победы, во имя того, что сегодня мы живем в светлом и независимом Казахстане. Мы должны помнить этих людей", - сказал он.

Акция «Батырларға тағзым»
Акция «Батырларға тағзым» в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Маршрут акции пролегал по улице Гоголя - от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, где в исполнении оркестра прозвучали военные мелодии. В акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев.

Особую атмосферу единства и гордости за поколение победителей создавали 10 тематических растяжек с надписью: "Батырларға тағзым!", украшенных национальным орнаментом и юбилейной символикой, посвященной 80-летию Великой Победы.

Отмечается, что в оформлении колонн использовали 500 государственных флагов, а для участников подготовили 10 тысяч казахстанских флажков и 20 тысяч патриотических лент "Жеңіс лентасы". В организации мероприятия приняли участие 500 волонтеров. Ярким моментом стало развертывание молодежью огромного государственного флага размером 14 на 7 метров.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда. А накануне он прибыл в Москву, чтобы принять участие в параде к 80-летию Победы.

Мы также писали, кто именно представит Казахстан на параде Победы в Москве. Подробнее - здесь.

До этого, 7 мая, главы государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.

Также президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243352-batyrlar-a-ta-zym-polevaya-kuhnya-i-koncerty-kak-almatincy-otmechayut-80-letie-godovshchiny-pobedy-foto/