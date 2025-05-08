Военная техника на улицах Астаны: Минобороны выступило с заявлением

В Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, к местам постоянной дислокации, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

По данным министерства, с сегодняшнего дня в столице началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы, к местам постоянной дислокации.

"Переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.

В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники", - предупредили в Минобороны.

Напомним, начиная с 10 апреля текущего года Минобороны предупреждало казахстанцев о том, что по улицам столицы будет ездить военная техника.

А вчера на главной площади страны "Қазақ елі" в Астане прошел масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы. Во время парада президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Победы в ВОВ.

Он отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

Также президент сообщил о принятии решения назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев.