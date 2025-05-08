В полиции Алматы обратились к водителям мопедов

С начала года в Алматы произошло 256 ДТП с участием мопедистов. Полиция напомнила владельцам мопедов о важности соблюдения ПДД и обязательной регистрации транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиа-портале Polisia.kz сообщается, что с начала текущего года в Алматы зарегистрировано 256 ДТП с участием мопедов. В результате два человека погибло, больше 250 людей получили различные травмы.

"Будьте предельно внимательны. За рулем мопеда вы — полноценный участник дорожного движения, и от ваших решений зависят жизни и здоровье окружающих. За сухими фактами — судьбы и семьи людей", — отметил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В полиции также напомнили, что регистрация мопедов остается обязательной процедурой. Необходимо получить номер, оформить страховку и пройти техосмотр.

"Не позволяйте детям управлять мопедами. Несовершеннолетние за рулем — это трагедия, которой можно избежать. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила. Пусть дорога будет местом движения, а не беды", - обратился к родителям Шумаев.

Отметим, по данным МВД, с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.

Несколько дней назад сообщалось, что стражи порядка продолжают фиксировать нарушения правил дорожного движения, совершенных водителями мопедов.

В марте мопедисты выехали на встречную полосу на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Видео происшествия появилось в соцсети Facebook.

Также полиция наказала нарушителей-мопедистов, которые проехали по алматинскому Арбату - пешеходному проспекту Жибек Жолы.