"Злостные правонарушители": мопедисты выехали на встречную полосу на Аль-Фараби в Алматы (видео)

Мопедисты выехали на встречную полосу на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Видео происшествия появилось в соцсети Facebook, передает корреспондент NUR.KZ.

Пользователь Андрей Андреев выложил видео, на кадрах которого несколько мопедистов двигаются по встречной полосе на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Съемка ведется, очевидно, еще одним мопедистом, который тоже двигается по "встречке".

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент, сообщив, что по факту приняты меры.

"Злостные правонарушители, которые своими противоправными действиями создавали реальную угрозу другим участникам дорожного движения, были задержаны сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции и привлечены к ответственности", - рассказали в полиции.

Нарушителями оказались три человека - двоим из них 29 лет, еще одному - 22 года.

"Вместе с тем, полиция Алматы напоминает, что в городе проводятся локальные отработки, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД, допущенных водителями мопедов.

Стражи порядка настоятельно призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Ведь их нарушение создаёт угрозу как для самих мопедистов, так и для окружающих", - заключили в Департаменте полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что резкий рост количества ДТП с участием мопедов зафиксировали в последние недели в Алматы - в авариях пострадали и погибли люди.

Также ранее полиция наказала нарушителей-мопедистов, которые проехали по алматинскому Арбату - пешеходному проспекту Жибек Жолы.