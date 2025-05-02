Более 800 мопедов отправили на штрафстоянку в Алматы за месяц

Стражи порядка продолжают фиксировать нарушения правил дорожного движения, совершенных водителями мопедов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

С момента вступления в силу новых требований к эксплуатации мопедов в Алматы зафиксировано более 2600 нарушений. За это время на штафстоянку отправили свыше 800 единиц мототранспорта.

Как отметили стражи порядка, на улицах города продолжают нести службу усиленные экипажи патрульной полиции местной полицейской службы, ежедневно фиксируя факты управления мопедами без государственной регистрации, страхового полиса и водительского удостоверения.

"С начала действия новых требований к эксплуатации мопедов мы наблюдаем положительную динамику: все больше граждан оформляют документы и проходят регистрацию. Однако остаются и те, кто продолжает игнорировать закон. Призываем граждан своевременно легализовать свой мототранспорт. Это не только требование законодательства, но и вопрос личной безопасности. Регистрация продолжается, и у каждого есть возможность привести свой мопед в соответствие с установленными нормами", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Серик Шумаев.

Отметим, по данным МВД, с 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.