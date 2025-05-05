Жители одного из районов Алматы останутся без холодной воды

Холодную воду отключат в Турксибском районе Алматы из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода, предупредили в пресс-службе компании "Алматы Су", передает NUR.KZ.

Так, 6 мая с 01:00 до 20:00 приостановят водоснабжение в следующих секторах:

в контуре проспекта Рыскулова – улиц Шемякина – Майлина – Бухтарминская – Кульджинский тракт;

проспект Рыскулова – Суюнбая – улиц Хмельницкого – Шемякина;

мкр. Жасканат, мкр. Кайрат, мкр. Шуакты.

Кроме того, понижение давления воды ожидается у потребителей в следующих контурах:

проспект Суюнбая – ж/д пути – улиц Жансугурова – Майбороды;

проспект Суюнбая – улиц Элеваторская – Щелкова – ж/д пути.

Жителей района призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее врезку временного трубопровода производили в Алмалинском районе южной столицы - там жители ряда домов остались без горячей воды.

В АЛТС отметили, что в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

До этого, неделей ранее, подачу холодной воды приостанавливали в части Медеуского района в пределах улиц: ВОАД - ул. Халиулина - ул. Бригадная - Кенсай - ул. Верненская.

Отмечалось, что на период отключения для социальных объектов будет организован подвоз воды автоцистернами.

Недавно воду отключали в некоторых жилых массивах сразу двух районов Алматы - в Ауэзовском и Алатауском. Это было связано с заменой оборудования на сетях водоснабжения.