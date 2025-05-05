Жители одного из районов Алматы останутся без холодной воды
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Холодную воду отключат в Турксибском районе Алматы из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода, предупредили в пресс-службе компании "Алматы Су", передает NUR.KZ.
Так, 6 мая с 01:00 до 20:00 приостановят водоснабжение в следующих секторах:
- в контуре проспекта Рыскулова – улиц Шемякина – Майлина – Бухтарминская – Кульджинский тракт;
- проспект Рыскулова – Суюнбая – улиц Хмельницкого – Шемякина;
- мкр. Жасканат, мкр. Кайрат, мкр. Шуакты.
Кроме того, понижение давления воды ожидается у потребителей в следующих контурах:
- проспект Суюнбая – ж/д пути – улиц Жансугурова – Майбороды;
- проспект Суюнбая – улиц Элеваторская – Щелкова – ж/д пути.
Жителей района призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Ранее врезку временного трубопровода производили в Алмалинском районе южной столицы - там жители ряда домов остались без горячей воды.
В АЛТС отметили, что в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.
До этого, неделей ранее, подачу холодной воды приостанавливали в части Медеуского района в пределах улиц: ВОАД - ул. Халиулина - ул. Бригадная - Кенсай - ул. Верненская.
Отмечалось, что на период отключения для социальных объектов будет организован подвоз воды автоцистернами.
Недавно воду отключали в некоторых жилых массивах сразу двух районов Алматы - в Ауэзовском и Алатауском. Это было связано с заменой оборудования на сетях водоснабжения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242014-zhiteli-odnogo-iz-rayonov-almaty-ostanutsya-bez-holodnoy-vody/