Подачу горячей воды ограничат в одном из районов Алматы из-за 46-летнего трубопровода

В Алмалинском районе Алматы заменят трубопровод, расположенный севернее улицы Гоголя, в промышленной зоне между улицами Ауэзова и Розыбакиева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", трубопровод был введен в эксплуатацию в 1979 году. При этом теплотрасса общей протяженностью 1,2 км обеспечивает теплом более 120 городских объектов.

"В летний период для стабильного горячего водоснабжения жителей Алмалинского и Жетысуского районов Алматы будет проложен временный трубопровод.

Для врезки линии временного трубопровода, 2 мая 2025 года, с 9:00 до 17:00 часов, подача горячей воды в ряд жилых и иных зданий будет ограничена в пределах улиц Толе Би- Каримова - Рыскулова - Чокина", - предупредили в ТОО.

В АЛТС отметили, что в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Ранее в акимате предупредили, что в Бостандыкском районе Алматы реконструируют трубопровод, в связи с чем с 23 апреля по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау.

До этого в ТОО "Алматинские тепловые сети" обратились к жителям города с сообщением о проведении испытаний теплосетей в разных районах мегаполиса.