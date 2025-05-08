Ресторан проверили после коллективной жалобы жильцов в Экибастузе

В Экибастузе санэпидконтроль проверил ресторан после жалобы жителей и вынес предписание. Владелец точки питания не согласилась с проверкой, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, государственное управление санитарно-эпидемиологического контроля провело проверку ресторана в Экибастузе.

Основанием для проведения внеплановой проверки послужило коллективное обращение жильцов близлежащих домов с приложением подтверждающих доказательств.

Из акта о результатах проверки следует, что на момент проверки на территории объекта питания для сбора мусора установлены две металлические бочки без крышек. Также не предусмотрена площадка для сбора отходов потребления с водонепроницаемым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, с ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, с установкой раздельных закрывающихся контейнеров.

"Не представлен акт выполненных работ, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Не представлены подтверждающие документы по вывозу (транспортировке) твердых бытовых и пищевых отходов", - отметили в суде.

По итогам проверки ИП выдали предписание об устранении нарушений. Не согласившись с данным решением, предприниматель обратилась с иском в суд о признании данного предписания незаконным.

Решением суда в иске было отказано. Основанием для отказа в иске послужило то, что внеплановая проверка ресторана проводилась на основании коллективного обращения жильцов близлежащих домов о нарушении санитарных норм с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов.

Суд счел, что внеплановая проверка проведена по основаниям, предусмотренным Предпринимательским кодексом.

"В ходе проверки Экибастузским ГУСЭК установлено, что на объекте контроля санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания, утвержденные Приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года, не соблюдены, в связи с чем в адрес истца вынесено предписание об устранении выявленных нарушений", - уточнили в суде.

Суд не принял доводы о том, что в актах проверки и предписании неверно указан адрес объекта контроля, поскольку это не является существенным нарушением.

Решение суда уже вступило в законную силу.

В апреле прошлого года в одном из ресторанов Экибастуза провели қыз ұзату. На мероприятие пришло около 200 гостей, многие из которых после праздника почувствовали себя плохо.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза начало досудебное расследование по ч.1 ст.304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Персонал ресторана отстранили от работы.

Осенью 2024 года суд решил, что пострадавшие имеют право на возмещение ущерба и обязал выплатить им более 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. А в этом году ресторатора осудили к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания.