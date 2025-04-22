Гости тоя массово отравились в Экибастузе: по делу вынесен приговор

В Экибастузе суд вынес приговор по нашумевшему делу о массовом отравлении людей на тое в одном из ресторанов города, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, с 14 по 16 апреля 2024 года в медицинские учреждения Астаны, Караганды, Павлодара и Экибастуза с различными симптомами пищевых отравлений обратились 56 граждан, которые накануне находились на торжественном мероприятии в одном из ресторанов Экибастуза.

Учитывая количество пострадавших, уголовное дело с момента расследования находилось на контроле прокуратуры города. Были назначены процессуальные прокуроры, организованы экспертизы и выезды следственной группы.

Приговором Экибастузского городского суда виновное лицо осудили к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания.

"Потерпевшие удовлетворены судебным вердиктом, за исключением ресторатора, обжаловавшего судебный вердикт", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Напомним, 13 апреля 2024 года в одном из ресторанов Экибастуза провели қыз ұзату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, многие из них после праздника почувствовали себя плохо.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза начало досудебное расследование по ч.1 ст.304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Персонал ресторана отстранили от работы.

Осенью прошлого года суд решил, что пострадавшие имеют право на возмещение ущерба и обязал выплатить им более 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.