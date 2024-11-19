Отравившиеся на тое гости отсудили у ресторана в Экибастузе более 5 млн тенге

Подав коллективный иск против владельца заведения, казахстанцы смогли доказать, что отравились в ресторане Экибастуза, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение городского суда.

Как указано в решении суда, всего на празднике отравились 94 человека, в числе которых жители Экибастуза, Астаны, Павлодара, Караганды и Баянаульского района Павлодарской области. После праздника люди стали обращаться к медикам, некоторые - когда уже вернулись в свои города.

С иском в суд на владельца ресторана обратились 18 человек. Они потребовали выплатить в общей сложности 6 млн тенге. Доказательством стали результаты проверок и экспертиз.

"Этиологическим фактором явились Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Путь заражения - пищевой, предполагаемый фактор передачи инфекции - персонал ресторана. Обнаружен Staphylococcus aureus у повара, официантов; Salmonella enteritidis у администратора. Также в пищевых продуктах обнаружены Staphylococcus aureus в пробах "Говяжий язык замороженный", "Мясной салат с солеными огурцами", Salmonella enteritidis в пробе "Гарнир из риса и отварного картофеля", - указано в решении Экибастузского городского суда.

Владелец ресторана иск не признал. Однако суд, опираясь на доказательства, решил, что пострадавшие имеют право на возмещение ущерба и обязал выплатить им более 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.

Напомним, 13 апреля в одном из ресторанов города провели қыз ұзату. На мероприятие были приглашены около 200 гостей, многие из них после праздника почувствовали себя плохо.

По факту массового отравления управление полиции Экибастуза начало досудебное расследование по ч.1 ст.304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Персонал ресторана отстранили от работы.

Позже специалисты Департамента торговли и защиты прав потребителей Павлодарской области сообщили, что к ним обратились пострадавшие с просьбой помочь составить иск в суд.