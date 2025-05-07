Врачи отказываются подниматься, пенсионеры не могут спуститься: без лифта остались жители высотки в Актобе

Два года жители одной из девятиэтажек Актобе живут без лифта. Врачи скорой помощи отказываются подниматься, пенсионеры неделями сидят взаперти, передает сайт телеканала КТК.

Заложники собственного дома. В актюбинской девятиэтажке уже два года не работает лифт. Он признан аварийным и опечатан, а жильцы теперь словно в неволе.

Обещания заменить подъемник так и остаются словами: финансирования нет второй год подряд. Пока ждут денег, пенсионеры жалуются, что живут как в тюрьме - без возможности выйти на улицу. Почему собственный дом стал ловушкой?

Девятый этаж для жителей этого дома стал вершиной отчаяния. Уже два года здесь живут без лифта. Тогда механизм признали аварийным и попросту опечатали. С тех пор тишина. Ни работ, ни бюджета. Только уставшие ноги, пропитанные болью - жалуются местные.

"Очень тяжело. Я тем более после операции. Уже третья операция по счету у меня. На девятом этаже… очень… У нас старики, дети, пожилые люди, с палочками, инвалиды есть. Ходят пешком - это очень тяжело", - рассказала Ирина Никель.

Жильцы рассказывают: врачи скорой отказывается подниматься на верхние этажи - медикам тяжело нести оборудование. Родственники перестают приходить - не могут подняться к старикам. А сами пенсионеры нередко неделями сидят в заточении в четырех стенах.

"Имею инвалидность третьей группы, проблемы со здоровьем, с давлением. Проблемы - суставы болят. Очень тяжело подниматься, опускаться. Сидим взаперти. Лишний раз не спуститься. Дети, внуки тоже не могут нас толком посетить, потому что проблемы с лифтом", - рассказал Хамбар Естеков.

"По нормам, каждые 25 лет нужно менять, то есть нам уже второй раз нужно поменять. Все обещают. В прошлом году сказали, что паводки - денег нет. Но в этом году паводка вроде нет. Но каждый месяц нам - май, апрель, март - все обещают. Все мы первые. Но первыми, наверное, так и останемся", - говорит Валентина Кашлева

А чиновники пока только перекладывают бумаги. По программе модернизации в этой девятиэтажке новый лифт должен был появиться еще в прошлом году. Но финансирования как не было, так и нет.

"138 лифтов подлежат замене по программе модернизации. Заявка была направлена в комитет строительства и ЖКХ еще в 2024 году. Однако финансирования еще не было. Ожидаем его в текущем году", - сообщил зав. сектором жилищной инспекции акимата Актобе Нуржан Нагыметов.

В акимате и сами не знают, когда появятся деньги. А у пенсионеров терпения уже не осталось. Как и сил. Они ждут самого простого - возможности просто спуститься на улицу: без боли, без страха, без барьера в девять этажей.

Всего по официальным данным, в Актобе около тысячи лифтов. И 144 из них - то есть почти каждый седьмой - уже давно выработали свой срок эксплуатации, и ими нельзя пользоваться.

Поэтому люди в этих домах, в том числе пожилые и маломобильные, годами поднимаются на верхние этажи пешком. Другого выхода у них просто нет.

Источник: КТК

Напомним, ранее в декабре прошлого года жители Актобе пожаловались на неработающий лифт в доме по улице Рыскулова. Там проблема длится уже три года, а попытки добиться ее решения не увенчались успехом.

Также сообщалось, что жители целого микрорайона в Алматы, дома которых сдали буквально год назад, боятся пользоваться своими лифтами. Жильцы жалуются на аварийные ситуации почти каждый день.

А вокруг дома в самом центре Семея разразился скандал - жильцы недовольны покраской фасада, потому что в многоэтажке плохо работает лифт.

В начале прошлого года сообщалось о трагедии в Уральске. Почти год пенсионерка в свою квартиру на 8 этаже поднималась по лестнице пешком, потому что лифт не работает. Очередной подъем на восьмой этаж оказался для нее последним. Пенсионерка потеряла сознание, впала в кому и умерла, не приходя в себя.